Mbwana Samatta'ya talip çıktı

Fenerbahçe'de performansı tartışılan Mbwana Samatta'ya Belçika'dan talip çıktı.

Haber; Fanatik
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Mbwana Samatta'ya talip çıktı
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09 Ağustos 2021 10:28
Mbwana Samatta'ya, 2016- 2020 yılları arasında futbol hayatını sürdürdüğü Belçika'dan talip var.

Tanzanyalı forvet, bu ülkede daha önce Genk forması giymişti ancak bu kez Gent, kendisini transfer etmek için harekete geçti.

Golcüsü Yaremchuk'u 17 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Belçika ekibinin yeni forvet adaylarından biri de Smatta.

Hatayspor'dan Boupendza ile de ilgilenen Gent'in, Sarı-Lacivertliler'letemas kurarak Samatta'nın şartlarını sorduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon kiraladığı 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini 6 milyon Euro'ya almıştı. Yönetimin, Samatta'ya ödedikleri rakama yakın bir bedel istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile Gent arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.


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