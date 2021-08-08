Mbwana Samatta'ya talip çıktı!

Kadrosundan futbolcu satmadan transfer yapamayacak olan Fenerbahçe'de sürpriz gelişme...
Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği Samatta için Belçika'dan teklif geldi.
Club Brugge, Kanarya'nın bonservisiyle satmak istediği Tanzanyalı golcünün transferinden Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Belçika ekibinin satın alma opsiyonuyla 28 yaşındaki golcüyü kiralamak istediği iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği Samatta için Belçika'dan teklif geldi.
Club Brugge, Kanarya'nın bonservisiyle satmak istediği Tanzanyalı golcünün transferinden Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Belçika ekibinin satın alma opsiyonuyla 28 yaşındaki golcüyü kiralamak istediği iddia edildi.