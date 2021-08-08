Mbwana Samatta'ya talip çıktı!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Mbwana Samatta'ya talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Mbwana Samatta'ya talip çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2021 11:39
Kadrosundan futbolcu satmadan transfer yapamayacak olan Fenerbahçe'de sürpriz gelişme...

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği Samatta için Belçika'dan teklif geldi.

Club Brugge, Kanarya'nın bonservisiyle satmak istediği Tanzanyalı golcünün transferinden Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Belçika ekibinin satın alma opsiyonuyla 28 yaşındaki golcüyü kiralamak istediği iddia edildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.