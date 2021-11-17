Mbwana Samatta rehin kaldı!

Fenerbahçe'nin Royal Antwerp'e kiraladığı Mbwana Samatta, Madagaskar'da oldukça ilginç bir durumla karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mbwana Samatta rehin kaldı!
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17 Kasım 2021 12:22
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Madagaskar'ın konuk ettiği Tanzanya ile 1-1 berabere kaldığı geçen hafta sonu oynanan maç öncesinde alınan aşırı güvenlik önlemlerinin detayları ortaya çıktı.

İki takım arasında 14 Kasım'da oynanan maç öncesi Tanzanya kafilesinin kaldığı otel, bazı oyuncularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktığı iddiasıyla ordu mensupları tarafından basıldı.

Tanzanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, otele silahla giren askerlerin, odaların kapısının önünde beklediği ve oyuncuların çıkmasına izin vermediği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Belçika kulübü Royal Antwerp'e sezon başında kiraladığı Mbwana Ally Samatta'nın da otelde mahsur kalan oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.

Maçın ardından bir süre daha sıkı güvenlik önlemleri altında bekletilen Tanzanyalı oyuncuların, ülkeden çıkışlarına gecikmeli olarak izin verildiği kaydedildi.




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