Mbwana Samatta: "Maç sonu yorgunluk vardı"

Fenerbahçe'de Samatta, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maç sonrasında açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mbwana Samatta: 'Maç sonu yorgunluk vardı'
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14 Ocak 2021 22:58
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı Türkiye Kupası'ndan elediği maçta tek golü atan Mbwana Samatta, karşılaşmanın ardından konuştu.
Son durumunu anlatan Tanzanyalı golcü, "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Sakatlıktan sonra ilk 11'deki ilk maçımdı. Gol bulduğum için mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Maçtan sonra yorgunluğum vardı sadece. Doktorlar ve fizyolarla duruma bakacağız. Ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum." dedi.

Forma rekabetinin faydalı olduğunu belirten Samatta, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpteyseniz forma rekabeti çok normal. Herkes ilk 11'de oynamak ve kendini göstermek istiyor. Güzel gidiyor. Antrenmanlarda da herkes çok çalışıyor. Bu memnuniyet verici bir durum. Herkes forma için elinden geleni yapıyor. Bu güzel bir şey." ifadelerini kullandı.



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