Mbwana Samatta: "İlacım gol!"

Karagümrük maçında 2 gol atan ancak sonraki 2 maçta skor üretmeyi başaramayan Mbwana Samatta hırs küpü...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mbwana Samatta: 'İlacım gol!'
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02 Kasım 2020 10:16
Karagümrük maçında 2 gol atan ancak sonraki 2 maçta skor üretmeyi başaramayan Mbwana Samatta, Antalyaspor maçı öncesi hırs küpü.

Tanzanyalı oyuncu, "Kazanmayı seviyorum ama bir santrforun ihtiyacı goldür. Yeniden gollerimle takımıma katkı vermek istiyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin 6 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle kiraladığı 27 yaşındaki Tanzanyalı golcü, Karagümrük maçında 2 gol atarken Trabzonspor, Göztepe ve Galatasaray maçlarını ise boş geçti.



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