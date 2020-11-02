Karagümrük maçında 2 gol atan ancak sonraki 2 maçta skor üretmeyi başaramayan Mbwana Samatta, Antalyaspor maçı öncesi hırs küpü.



Tanzanyalı oyuncu, "Kazanmayı seviyorum ama bir santrforun ihtiyacı goldür. Yeniden gollerimle takımıma katkı vermek istiyorum" diye konuştu.



Fenerbahçe'nin 6 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle kiraladığı 27 yaşındaki Tanzanyalı golcü, Karagümrük maçında 2 gol atarken Trabzonspor, Göztepe ve Galatasaray maçlarını ise boş geçti.



