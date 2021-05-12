Mbwana Samatta için Genk'ten transfer açıklaması

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Mbwana Samatta'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulurken, Genk cephesinden flaş açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce "Mbwana Samatta listemizde" diyen Genk Futbol Direktörü Dimitri De Conde bir açıklama daha yaptı.



Belçika basınına konuşan Dimitri De Conde "Paul Onuachu 27 yaşında ve 30'dan fazla gol atarak, gol kralı oldu. Reddedemeyeceğimiz bir teklif gelirse, transfer için el sıkışabiliriz. Şu an için mevcut bir teklif yok" açıklamasını yaptı.



Sözlerine devam eden Dimitri De Conde "Samatta transfer listemizde. Ancak Fenerbahçe 6 milyon €'luk zorunlu opsiyonunu kullanacak. Bu işleri karmaşık hale getiriyor. Genk'in alışık olmadığı bir transfer yapamayız. Samatta 28 yaşında ve yüksek bonservisi, maaş talebi var. Yüksek rakamlar ödeyemeyiz. Fakat başka türlü bir anlaşma olursa, geri dönebileceğini inkar edemem." diyerek transfere açık kapı bıraktı.



Avrupa futbolundaki ilk çıkışını 2016'da Genk'e transfer olarak yapan Mbwana Samatta, Belçika kulübünde 191 maçta 76 gol 20 asistle oynamıştı. Bu performansın karşılığı olarak ise 2020'de Aston Villa'ya 10.5 milyon euroya transfer olan Samatta sezon başında Fenerbahçe'ye satın alma zorunluğu olacak şekilde kiralanmıştı.



Fenerbahçe'de bu sezon 26 Süper Lig maçına çıkan Mbwana Samatta, 5 kez fileleri havalandırdı.



