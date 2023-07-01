Mbwana Samatta için flaş talip!

Yunan ekibi PAOK, Fenerbahçe'den Mbwana Samatta'yı bir numaralı transfer hedefi olarak belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Mbwana Samatta için flaş talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2023 01:11
Genk ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanan Mbwana Samatta için flaş bir iddia ortaya atıldı.

PAOK KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Yunanistan'dan SDNA'da yer alan habere göre, PAOK'un Samatta'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

BİR NUMARALI HEDEF

Yunan temsilcisinin, 31 yaşındaki santrforu, hücum transferi için ilk sıraya yazdığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Fenerbahçe'nin 2020 yılında kadrosuna kattığı Tanzanyalı forvetin sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fenerbahçe, Samatta'yı sırasıyla Royal Antwerp ve Genk'e kiralık olarak göndermişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery