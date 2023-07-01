Mbwana Samatta için flaş talip!

Genk ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanan Mbwana Samatta için flaş bir iddia ortaya atıldı.
PAOK KADROSUNA KATMAK İSTİYOR
Yunanistan'dan SDNA'da yer alan habere göre, PAOK'un Samatta'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.
BİR NUMARALI HEDEF
Yunan temsilcisinin, 31 yaşındaki santrforu, hücum transferi için ilk sıraya yazdığı kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Fenerbahçe'nin 2020 yılında kadrosuna kattığı Tanzanyalı forvetin sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Fenerbahçe, Samatta'yı sırasıyla Royal Antwerp ve Genk'e kiralık olarak göndermişti.
PAOK KADROSUNA KATMAK İSTİYOR
Yunanistan'dan SDNA'da yer alan habere göre, PAOK'un Samatta'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.
BİR NUMARALI HEDEF
Yunan temsilcisinin, 31 yaşındaki santrforu, hücum transferi için ilk sıraya yazdığı kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Fenerbahçe'nin 2020 yılında kadrosuna kattığı Tanzanyalı forvetin sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Fenerbahçe, Samatta'yı sırasıyla Royal Antwerp ve Genk'e kiralık olarak göndermişti.
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