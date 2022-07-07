Mbwana Samatta hayal kırıklığı yaşadı

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, son iki maçta forma giyememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Mbwana Samatta hayal kırıklığı yaşadı
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07 Temmuz 2022 11:25
Teknik direktör Jorge Jesus'un 'sürpriz isim' olarak Avusturya'ya götürdüğü Tanzanyalı santrfor Mbwana Samatta, Partizan ve Mol Fehervar ile oynanan iki maçta da forma şansı bulamadı.

Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Jesus'un bu futbolcuyla ilgili kararını 10 Temmuz'daki Hull City maçından sonra vermesi bekleniyor.

29 yaşındaki Samatta, geçen sezon Royal Antwerp'te oynadığı 41 maçta 9 gol, 4 asist kaydetti.



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