Mbwana Samatta: 'Fenerbahçe çok büyük, kupa kazanmaya geldim'

Fenerbahçe'nin, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.



"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK"



Fenerbahçe gibi dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Mbwana Samatta, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe'nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız." dedi.



"1,5 SENE ÖNCE İLGİLENMİŞTİK"



Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ise "1,5 sene önce de Samatta için nabız yoklamıştık. O zaman olmamıştı. Yeteneklerine çok inanıyoruz. Şubemize, yönetimimize, Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyoruz..." diye konuştu.



