Mbwana Samatta: 'Bana Türkçe isim ver'

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan futbolcular arasında yerini aldı



"BANA TÜRKÇE İSİM VER"



Sık sık takipçileriyle etkileşime giren Samatta, son paylaşımında "Bana Türkçe isim ver" diyerek taraftarlardan kendisine isim koymasını istedi.



Paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan tecrübeli santrfor için en çok "Samet" ismi yakıştırıldı. Bu sezon 3 maçta forma giyen Samatta, ilk 11 çıktığı ilk maçta 2 gol birden atarak taraftarını heyecanlandırmıştı. Tanzanya'da büyük bir taraftar kitlesine sahip olan 27 yaşındaki futbolcu, Aston Villa'dan 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.



