''Mbodji Galatasaray'da oynamak ister''

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Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray'da stoper arayışları devam ederken gündeme'in 28 yaşındaki stoperiismi gelmişti. Mbodji'nin haklarını elinde bulunduran temsilcilerinden Ediz Balkan, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, transferin detayları hakkında konuşan FIFA menaceri Balkan,dedi.2020'ye kadar Belçika ekibiyle sözleşmesi bulunan Kara'yı bonservisiyle renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın birkaç gün içerisinde bu transferde resmi adımları atması bekleniyor. 6 yıldır Belçika'da kariyerini sürdüren oyuncunun artık yeni bir maceraya atılmak istediği ve bu doğrultuda Aslan'a sıcak baktığı belirtiliyor.