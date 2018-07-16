''Mbodji Galatasaray'da oynamak ister''

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray'da stoper arayışları devam ederken gündeme Anderlecht'in 28 yaşındaki stoperi Kara Mbodj ismi gelmişti. Mbodji'nin haklarını elinde bulunduran temsilcilerinden Ediz Balkan, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, transferin detayları hakkında konuşan FIFA menaceri Balkan, ''Kara hakkında epey teklif alıyoruz. İngiltere ve Rusya'dan resmi öneriler geldi. İstanbul takımlarından ise menacerler aracılığıyla bazı temaslar oldu. Galatasaray'ın Kara'ya ilgisi olduğunu duyduk biz de. Şu anda resmi bir teklif almadık. Ancak böyle bir şey gelirse Kara bunu değerlendirir. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir takımla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister'' dedi.
Olursa bonservisle...
2020'ye kadar Belçika ekibiyle sözleşmesi bulunan Kara'yı bonservisiyle renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın birkaç gün içerisinde bu transferde resmi adımları atması bekleniyor. 6 yıldır Belçika'da kariyerini sürdüren oyuncunun artık yeni bir maceraya atılmak istediği ve bu doğrultuda Aslan'a sıcak baktığı belirtiliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, transferin detayları hakkında konuşan FIFA menaceri Balkan, ''Kara hakkında epey teklif alıyoruz. İngiltere ve Rusya'dan resmi öneriler geldi. İstanbul takımlarından ise menacerler aracılığıyla bazı temaslar oldu. Galatasaray'ın Kara'ya ilgisi olduğunu duyduk biz de. Şu anda resmi bir teklif almadık. Ancak böyle bir şey gelirse Kara bunu değerlendirir. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir takımla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister'' dedi.
Olursa bonservisle...
2020'ye kadar Belçika ekibiyle sözleşmesi bulunan Kara'yı bonservisiyle renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın birkaç gün içerisinde bu transferde resmi adımları atması bekleniyor. 6 yıldır Belçika'da kariyerini sürdüren oyuncunun artık yeni bir maceraya atılmak istediği ve bu doğrultuda Aslan'a sıcak baktığı belirtiliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın