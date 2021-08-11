Mbaye Niang transferinde Beşiktaş öne geçti

Bonservisi Rennes'de olan Mbaye Niang'ın Beşiktaş ile anlaşma aşamasında olduğu kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mbaye Niang transferinde Beşiktaş öne geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2021 23:37
Transfer döneminde hareketli günler yaşayan Beşiktaş'ta Mbaye Niang ismi yeniden gündeme geldi.

Africa Top Sports'un haberinde daha önce Porto'yla anlaşmasına kesin gözüyle bakılan Senegalli Mbaye Niang transferinde Beşiktaş'ın anlaşma aşamasına geldiği yazıldı. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun Fenerbahçe tarafından da istendiği belirtilen haberlere göre Niang'ın talep ettiği ücretlerin Beşiktaş tarafından karşılanabileceği ifade ediliyor.

2019'da imza attığı Rennes'den geçen sezon Al Ahli'ye kiralanan Mbaye Niang, sağ sol kanatların yanı sıra santrafor bölgesinde oynayabiliyor. Senegalli forvet geçen sezonun yarısında forma giydiği Rennes'de 9 maç 1 gol, Al Ahli'de ise 5 maçta sahaya çıkan Mbaye Niang gol veya asist üretemedi.

26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023'te sona eriyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.