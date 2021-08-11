Mbaye Niang transferinde Beşiktaş öne geçti

Transfer döneminde hareketli günler yaşayan Beşiktaş'ta Mbaye Niang ismi yeniden gündeme geldi.



Africa Top Sports'un haberinde daha önce Porto'yla anlaşmasına kesin gözüyle bakılan Senegalli Mbaye Niang transferinde Beşiktaş'ın anlaşma aşamasına geldiği yazıldı. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun Fenerbahçe tarafından da istendiği belirtilen haberlere göre Niang'ın talep ettiği ücretlerin Beşiktaş tarafından karşılanabileceği ifade ediliyor.



2019'da imza attığı Rennes'den geçen sezon Al Ahli'ye kiralanan Mbaye Niang, sağ sol kanatların yanı sıra santrafor bölgesinde oynayabiliyor. Senegalli forvet geçen sezonun yarısında forma giydiği Rennes'de 9 maç 1 gol, Al Ahli'de ise 5 maçta sahaya çıkan Mbaye Niang gol veya asist üretemedi.



26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023'te sona eriyor.



