Mbaye Diagne'ye Leeds United talip oldu!

Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Mbaye Diagne'ye İngiliz kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Mbaye Diagne'ye Leeds United talip oldu!
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21 Mayıs 2020 11:33
Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Mbaye Diagne'ye İngiliz kulüplerinin ilgisi sürüyor. Watford ve Nottingham Forest'in ardından Championship ekibi Leeds United'ın da Senegalli golcü için nabız yokladığı öğrenildi.

Ligde lider durumda bulunan Leeds'in Premier Lig'e yakın olması nedeniyle alternatifi geniş bir kadro kurmak istediği ve planlarının içerisine Diagne'yi de aldığı öne sürüldü.

İngiliz kulüplerinin yoğun ilgi göstermesine rağmen henüz beklemede oldukları ortaya çıkarken G.Saray gelecek tekliflere odaklandı.

Galatasaray'ın bu sezon kadroda düşünmediği Diagne için İngiliz kulüpleri sıraya girerken henüz resmi teklif yapılmadı.

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