Mbaye Diagne'ye İngiltere'den ikinci talip

Adı Championship Nottingham Forest ile anılan Senegalli golcünün bu kez Premier Lig temsilcisi Watford ile anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

Haber; Sabah
Mbaye Diagne'ye İngiltere'den ikinci talip
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15 Mayıs 2020 11:38
İngiltere'den Galatasaray'ı sevindiren bir transfer haberi geldi… Bir süre önce adı Championship ekiplerinden Nottingham Forest ile anılan Senegalli golcünün bu kez Premier Lig temsilcisi Watford ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Diagne'nin de Premier Lig faktörüyle Watford'a gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Galatasaray'a bonservisi toplamda 13 milyon Euro'ya mâl olan 30 yaşındaki forveti, 5-6 milyon Euro'ya satmaya sıcak baktığı biliniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Diagne için İngiliz ekiplerinden resmi bir girişim bekliyor.

TERİM TAKIMDA İSTEMİYOR

Fatih Terim disiplinsiz hareketleri sebebiyle Mbaye Diagne'yi takımında istemiyor.



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