Bir spor yorumcusunun kendisine karşı ırkçı söylemlerde bulunduğu Mbaye Diagne büyük üzüntü yaşadı.



Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından Senegalli forvete destek mesajları göndererek moral vermeye çalıştı.



Tecrübeli futbolcu, bu desteğin ardından taraftarlara teşekkür ederek, "Kim olduğumla gurur duyuyorum" paylaşımını yaptı.





