Mbaye Diagne'ye büyük destek

Bir yorumcunun ırkçı söylemlerde bulunduğu Mbaye Diagne, camiasından aldığı destekle mutlu oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Mbaye Diagne'ye büyük destek
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03 Aralık 2020 10:31
Bir spor yorumcusunun kendisine karşı ırkçı söylemlerde bulunduğu Mbaye Diagne büyük üzüntü yaşadı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından Senegalli forvete destek mesajları göndererek moral vermeye çalıştı.

Tecrübeli futbolcu, bu desteğin ardından taraftarlara teşekkür ederek, "Kim olduğumla gurur duyuyorum" paylaşımını yaptı.




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