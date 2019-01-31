KASIMPAŞA SATIŞTAN PAY ALACAK

18 YILLIK REKORU TARİHE GÖMDÜ

Yılan hikâyesine dönen Galatasaray'ın forvet transferi mutlu sonla bitti ve Süper Lig'in gol kralı Mbaye Diagne artık sarı-kırmızılı formayı giyecek.Devre arasında Senegalli forvet için yurt dışından gelen 11 milyon Euro'luk teklifi reddeden Kasımpaşa, 27 yaşındaki Diagne için Galatasaray'la pazarlıklara 15 milyon Euro'dan başladı. 9 milyon Euro ile masaya oturan sarıkırmızılılar, Fatih Terim'in bu transferde ısrarcı olması üzerine 10 milyon Euro'ya çıktı.Tarafların 10 milyon Euro peşin + 3 milyon Euro şampiyonluk bonusunda anlaşma sağladığı ve dün paranın yatırıldığı öğrenildi. Diagne, 2000 yazında 16 milyon dolara Porto'dan transfer edilen Jardel'den sonra Galatasaray'ın en pahalı transferi oldu.10 milyon Euro'nun üzerindeki satıştan da Kasımpaşa'ya yüzde 25 pay verecek olan Cimbom, Yekta, Donk ve Eren'i de aynı kulüpten bonservis ödeyerek transfer etmişti. Ligde 20 golle krallıkta rakipsiz olan Diagne'yi Galatasaray devlerin elinden kaptı. Inter ve Tottenham'dan scoutların Diagne için Kasımpaşa maçlarını izlemeye İstanbul'a geldiği öğrenildi.Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, Süper Lig'in ilk yarısında ağları 20 kez sarstı. Yıldız oyuncu 2000-01 sezonunun ilk yarısında Galatasaray formasıyla 18 gol atan Jardel'in rekorunu tarihe gömdü. Diagne lig tarihinin ilk yarısında en fazla skor üreten yabancı oyuncu unvanının yeni sahibi oldu.