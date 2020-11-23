Mbaye Diagne'nin ispat maçı

Sezon başından beri bir türlü beklentileri karşılayamayan Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in kendisine verdiği şansları kullanamamıştı.



Ancak eksiklerin çokluğu ve Falcao'nun sakatlığının sürmesi sebebiyle Kayserispor karşılaşmasında Terim'in, hücumda Senegalli futbolcuyu kullanması bekleniyor.



Avrupa Ligi ön elemelerinde 2 kez rakip fileleri sallayan Diagne, Süper Lig'de 7 maçta hiç gol atamadı.



Bunların 2'sinde ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu için Kayseri sınavı, hocasına kendisini ispat etmek için çok ama çok önemli bir fırsat olacak.



