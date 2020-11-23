Mbaye Diagne'nin ispat maçı

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mbaye Diagne, sarı - kırmızılıların Kayserispor maçındaki gol umudu olacak.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Mbaye Diagne'nin ispat maçı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2020 12:49
Sezon başından beri bir türlü beklentileri karşılayamayan Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in kendisine verdiği şansları kullanamamıştı.

Ancak eksiklerin çokluğu ve Falcao'nun sakatlığının sürmesi sebebiyle Kayserispor karşılaşmasında Terim'in, hücumda Senegalli futbolcuyu kullanması bekleniyor.

Avrupa Ligi ön elemelerinde 2 kez rakip fileleri sallayan Diagne, Süper Lig'de 7 maçta hiç gol atamadı.

Bunların 2'sinde ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu için Kayseri sınavı, hocasına kendisini ispat etmek için çok ama çok önemli bir fırsat olacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için