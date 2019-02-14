İKİLİ MÜCADELE "ORTADA"

MBAYE DIAGNE'NİN PERFORMANSI

Galatasaray'ın Benfica'ya 2-1 mağlup olduğu mücadeleye 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Mbaye Diagne'nin performansı "geçer not" alamadı.Beklentilerin altında kalan Senegalli golcünün istatistikleri de beklentilerin altında kaldığını gözler önüne serdi.Karşılaşma boyunca 2 şut çeken ve isabet bulamayan Mbaye Diagne, ceza alanı içinde topla buluşmakta da güçlük yaşadı.Mücadelede 12 pas girişiminde bulunan Mbaye Diagne, 9 kez isabetli pasa karşılık 3 kez da topu rakibe yolladı ve %75 pas isabeti ile oynadı.Kasımpaşa'dan transfer edilen golcü isim, rakiplerle 9 kez ikili mücadeleye girdi ve bunlarda da 4 kez başarı sağladı.90 dakika0/29/12 (%75)4/9