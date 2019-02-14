Galatasaray'ın Benfica'ya 2-1 mağlup olduğu mücadeleye 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Mbaye Diagne'nin performansı "geçer not" alamadı.
Beklentilerin altında kalan Senegalli golcünün istatistikleri de beklentilerin altında kaldığını gözler önüne serdi.
Karşılaşma boyunca 2 şut çeken ve isabet bulamayan Mbaye Diagne, ceza alanı içinde topla buluşmakta da güçlük yaşadı.
İKİLİ MÜCADELE "ORTADA"
Mücadelede 12 pas girişiminde bulunan Mbaye Diagne, 9 kez isabetli pasa karşılık 3 kez da topu rakibe yolladı ve %75 pas isabeti ile oynadı.
Kasımpaşa'dan transfer edilen golcü isim, rakiplerle 9 kez ikili mücadeleye girdi ve bunlarda da 4 kez başarı sağladı.
MBAYE DIAGNE'NİN PERFORMANSI
Süre: 90 dakika
İsabetli şut / şut: 0/2
Pas isabeti: 9/12 (%75)
Kazandığı ikili mücadele: 4/9
Top kaybı: 1
Top çalma: 0
Yaptığı faul: 2
Kendisine yapılan faul: 2
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Beklentilerin altında kalan Senegalli golcünün istatistikleri de beklentilerin altında kaldığını gözler önüne serdi.
Karşılaşma boyunca 2 şut çeken ve isabet bulamayan Mbaye Diagne, ceza alanı içinde topla buluşmakta da güçlük yaşadı.
İKİLİ MÜCADELE "ORTADA"
Mücadelede 12 pas girişiminde bulunan Mbaye Diagne, 9 kez isabetli pasa karşılık 3 kez da topu rakibe yolladı ve %75 pas isabeti ile oynadı.
Kasımpaşa'dan transfer edilen golcü isim, rakiplerle 9 kez ikili mücadeleye girdi ve bunlarda da 4 kez başarı sağladı.
MBAYE DIAGNE'NİN PERFORMANSI
Süre: 90 dakika
İsabetli şut / şut: 0/2
Pas isabeti: 9/12 (%75)
Kazandığı ikili mücadele: 4/9
Top kaybı: 1
Top çalma: 0
Yaptığı faul: 2
Kendisine yapılan faul: 2
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın