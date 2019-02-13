DIAGNE'YE İLK UYARI!

Galatasaray formasını giydiği ilk maçta Trabzonspor'a gol atan Mbaye Diagne yarın da bir ilki yaşayacak...Senegalli yıldız Benfica önünde kariyerinin ilk Avrupa maçına çıkacak. Diagne'nin hedefi, Portekiz ekibine de gol atmak.Sarı kırmızılı yönetimin uzun uğraşlar neticesinde kadrosuna dahil ettiği Diagne'nin ilk maçında birçok pozisyona girmesi olumlu karşılanırken, dikkatsizliği ise eleştirildi. Trabzonspor karşısında özellikle hava toplarında etkisiz kalan Senegalli golcünün başarısızlığı yeni saç stilini gündeme getirdi.Diagne'nin saç stilinin ve kafasındaki boncukların olumsuz etki yapabileceği bildirildi. Bu nedenle teknik ekip bu konuyu yeni oyuncusuna anlatacak.