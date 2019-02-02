Mbaye Diagne'den transfer teşekkürü

Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Mbaye Diagne, Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.Senegalli forvet, "Transferimde katkısı olanlara çok teşekkür ediyorum. Bu büyük kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.Diagne'nin Kasımpaşa'daki hocası Mustafa Denizli, golcü futbolcunun Galatasaray'da başarılı olacağını söyledi: "Mbaye Diagne, ligin en golcü futbolcusu. Kasımpaşa'ya geldiği günden bu yana çok iyi bir grafik gösterdi. Kasımpaşa'da daha az taraftara oynuyordu ama Galatasaray'da beklentiler çok fazla. Gözlemlerime göre bu tip atmosferlere alışkın bir futbolcu. Diagne, kendi içinde bir baskı yaşamazsa Galatasaray'da mutlaka başarılı olur."