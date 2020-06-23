Mbaye Diagne'den mesaj: 'Geri dönüyorum!'

Galatasaray ile sözleşmesi bulunan ve bu sezonu Club Brugge'da kiralık olarak geçiren Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Golcü futbolcu, Galatasaray formalı fotoğrafını, ""Daha fazla beklemek istemiyorum, dönüyorum inşallah." notuyla paylaştı.



Senegalli santrfor, sezon başında Belçika Ligi takımlarından Club Brugge'a kiralanmış ancak burada da disiplinsiz tavırları nedeniyle 22 Kasım 2019 günü kadro dışı bırakılmıştı.



