Mbaye Diagne'den mesaj: "Geri dönüyorum!"

Sezonu Club Brugge'da kiralık olarak geçiren Mbbaye Diagne, instagram'dan bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Mbaye Diagne'den mesaj: 'Geri dönüyorum!'
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23 Haziran 2020 17:17
Galatasaray ile sözleşmesi bulunan ve bu sezonu Club Brugge'da kiralık olarak geçiren Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Golcü futbolcu, Galatasaray formalı fotoğrafını, ""Daha fazla beklemek istemiyorum, dönüyorum inşallah." notuyla paylaştı.

Senegalli santrfor, sezon başında Belçika Ligi takımlarından Club Brugge'a kiralanmış ancak burada da disiplinsiz tavırları nedeniyle 22 Kasım 2019 günü kadro dışı bırakılmıştı.



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