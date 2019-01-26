Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı!

Kasımpaşa'nın santrforu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarı, bu paylaşımın ardından Senegalli golcü hesabını mesaj yağmuruna tuttu.
Kasımpaşa'nın geçtiğimiz gün resmi hesabından yaptığı paylaşımla Mbaye Diagne'nin hesabının gerçek olduğu da ortaya çıktı.
İşte Mbaye Diagne'nin o paylaşımı;
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Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarı, bu paylaşımın ardından Senegalli golcü hesabını mesaj yağmuruna tuttu.
Kasımpaşa'nın geçtiğimiz gün resmi hesabından yaptığı paylaşımla Mbaye Diagne'nin hesabının gerçek olduğu da ortaya çıktı.
İşte Mbaye Diagne'nin o paylaşımı;
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın