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Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı!

Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne, Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı!
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26 Ocak 2019 03:23
Kasımpaşa'nın santrforu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarı, bu paylaşımın ardından Senegalli golcü hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

Kasımpaşa'nın geçtiğimiz gün resmi hesabından yaptığı paylaşımla Mbaye Diagne'nin hesabının gerçek olduğu da ortaya çıktı.

İşte Mbaye Diagne'nin o paylaşımı;



 

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