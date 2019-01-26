Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı!

Kasımpaşa'nın santrforu, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarı, bu paylaşımın ardından Senegalli golcü hesabını mesaj yağmuruna tuttu.Kasımpaşa'nın geçtiğimiz gün resmi hesabından yaptığı paylaşımla Mbaye Diagne'nin hesabının gerçek olduğu da ortaya çıktı.