Galatasaray yönetimi indirim konusunda bir arpa boyu yol alamadı. Sarı-kırmızılılarda, Selçuk İnan dışında henüz 'feda' diyen yok. 35 yaşındaki ismin sözleşmesi de 4 gün sonra bitiyor. Bu konuda sürpriz bir isimden hamle geldi.Önümüzdeki 3 sezonda 7 milyon 150 bin euro kazanacak olan Mbaye Diagne, Galatasaray'da kalmak için maaşını 5.5 milyon euro'ya indirmeye hazır olduğunu söyledi.Bu durum, Galatasaraylı yöneticileri memnun ederken; Senegalli golcünün, Falcao'nun durumuna göre takımda kalma ihtimali olabileceği belirtildi.