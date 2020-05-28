Mbaye Diagne'den Galatasaray için 'feda'

Galatasaray yönetimi indirim konusunda istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılı takımda geleceği merak edilen Mbaye Diagne'den ise sürpriz bir hamle geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Mbaye Diagne'den Galatasaray için 'feda'
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28 Mayıs 2020 11:54
Galatasaray yönetimi indirim konusunda bir arpa boyu yol alamadı. Sarı-kırmızılılarda, Selçuk İnan dışında henüz 'feda' diyen yok. 35 yaşındaki ismin sözleşmesi de 4 gün sonra bitiyor. Bu konuda sürpriz bir isimden hamle geldi.

Önümüzdeki 3 sezonda 7 milyon 150 bin euro kazanacak olan Mbaye Diagne, Galatasaray'da kalmak için maaşını 5.5 milyon euro'ya indirmeye hazır olduğunu söyledi.

Bu durum, Galatasaraylı yöneticileri memnun ederken; Senegalli golcünün, Falcao'nun durumuna göre takımda kalma ihtimali olabileceği belirtildi.



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