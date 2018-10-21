Mbaye Diagne yeryüzünde '1 NUMARA' oldu

Kasımpaşa'da Mbaye Diagne fırtınası devam etti! Akhisarspor ağlarına 2 gol birden bırakan ve 1 de asist yapan Senegalli yıldız, Süper Lig'de gol sayısını 10'a yükseltti.Lige fırtına gibi bir giriş yapan Diagne, ilk haftadaki Çaykur Rizespor maçında 1 gol atmıştı. Kasımpaşa, ligin ikinci haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederken Senegalli yıldız 3 puanı getiren golleri atmıştı. Sivasspor karşısında da 2 gol bulan Diagne daha sonra oynanan Ankaragücü, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında da 1'er gol kaydetmişti.Akhisarspor mücadelesinde de 67 ve 70. dakikada 2 gol atan Diagne böylece ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti! Geçen sezon ara transfer döneminde Çin'in Tianjin Teda takımından transfer edilen Senegalli forvet, 2017-2018'in ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta ise 12 kez fileleri havalandırmıştı.9 haftaya tam 10 gol sığdıran Diagne, Süper Lig'de gol krallığında zirvede bulunuyor.Dünyada en iyi 10 lig göz önüne alındığında Mbaye Diagne, Shakhtar'dan Junior Moraes ile zirvede yer alıyor. İşte sıralama...