Mbaye Diagne'ye İtalya'dan talip çıktı

İtalyan basını, Cagliari'nin Galatasaray'dan Mbaye Diagne için temaslara başladığını yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mbaye Diagne'ye İtalya'dan talip çıktı
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27 Temmuz 2021 20:24
Galatasaray'da gözden çıkarılan isimler arasında yer alan ve kulüp arayan Mbaye Diagne'ye İtalya'dan talip çıktı.

İtalyan Gazeteci Simone Bernabei'nin haberine göre Cagliari, forvet transferi arayışları kapsamında Mbaye Diagne'yi gündemine aldı.

Giovanni Simeone'ye veda etmeye hazırlandığı belirtilen Cagliari'nin, Senegalli futbolcu için menajerler seviyesinde temaslarda bulunduğu kaydedildi.

GALATASARAY MAAŞTAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR

Diagne'den herhangi bir bonservis bedeli ya da kiralama ücreti talep etmeyen Galatasaray Yönetimi, Senegalli futbolcunun iki yıllık toplam 4.8 milyon euroluk maaşını karşılayabilecek bir kulüp bulunması için tüm kozlarını oynuyor.

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında kiralık olarak West Bromwich'te oynayan Diagne, 16 Premier Lig maçında 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.




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