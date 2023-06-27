Mbaye Diagne'ye BAE'den sürpriz teklif

Diagne geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuşmuş ve Türkiye'den ayrılabileceğini söylemişti. ''Türkiye'de başarmam gerekeni başardım. Türkiye benim için çok şey yaptı ama şimdi başka bir ülkeye gidip görmek istiyorum, aklım artık Türkiye'de değil. Suudi Arabistan'a geri dönebilirim."

Süper Lig'de daha önce gol krallığı sevincini yaşayan Mbaye Diagne, bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 23 gol atarak Enner Valencia'nın ardından ligde en çok gol atan ikinci oyuncu oldu.