Mbaye Diagne: "Yaşananları unutup, önümüze bakalım"

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne, PSV maçı sonrasında bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mbaye Diagne: 'Yaşananları unutup, önümüze bakalım'
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29 Temmuz 2021 01:21
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, PSV Eindhoven maçı sonrasında bir paylaşım yaptı.

Diagne, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Golle geri döndüğüm için çok mutluyum. Her şeyimi ortaya koydum. İnşallah her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğiz. Bugün yaşananları unutup, önümüze bakalım." ifadelerini kullandı.

Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla 200 gün sonra golle tanıştı.


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