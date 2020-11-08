Mbaye Diagne: "Yapıcı eleştiriler iyidir"

Galatasaray'da Mbaye Diagne, Sivasspor öncesinde yaptığı paylaşımla dikkat çekti

Haber; Sporx.com
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Mbaye Diagne: 'Yapıcı eleştiriler iyidir'
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08 Kasım 2020 14:55
Radamel Falcao'nun yokluğun rağmen Galatasaray'ın Sivasspor maçında ilk 11'de başlaması beklenmeyen Mbaye Diagne bir paylaşımda bulundu.

Forvetteki yerini Ryan Babel'e kaptıran Senegalli oyuncu, Babel ile bir fotoğrafını paylaşarak kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Mbaye Diagne, "Yapıcı olduğu sürece eleştiri iyidir" sözlerine yer verirken ayrıca; "Kendineze inanmaktan asla vazgeçmeyin. Birlikte güçlüyüz" dedi.

Bu sezon ligde 6 maça çıkan Mbaye Diagne henüz fileleri havalandırma başarısı gösteremedi.



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