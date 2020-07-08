Mbaye Diagne, saçlarını sarı - kırmızıya boyadı!

2018/19 sezonu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen ancak beklentileri tam olarak karşılayamayan Mbaye Diagne, bu sezon başında Club Brugge'a kiralanmıştı.Belçika ekibinde sorunlar yaşayan ve kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma dönmeye hazırlanıyor.Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcunun, bu kez takımdan ayrılmaya niyeti yok.Sık sık Galatasaray'a döneceğini ve kendisini sarı-kırmızılı kulübe ait hissettiğine dair açıklamalarda bulunan Diagne, son yaptığı hareketle ise bunu adeta ispatladı.28 yaşındaki golcü, saçlarını sarı-kırmızılı renklere boyattı ve aktif olarak kullandığı kişisel Instagram hesabından bu kareyi paylaştı.