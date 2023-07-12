Mbaye Diagne, Pirlo'nun takımına çok yakın!

Fatih Karagümrük bol gollü bir sezon geçiren Mbaye Diagne kariyerine İtalya'da devam etmeye hazırlanıyor.Serie A'dan Serie B'ye düşen ve teknik direktörlüğe Karagümrük'ten ayrılan Andrea Pirlo'yu getiren Sampdoria, Senegalli santrforu kadrosuna katmak istiyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Sampdoria Mbaye Diagne'nin peşinde.Serie B ekibinin Diagne transferini bitirmesi durumunda 31 yaşındaki golcü, 8 yıl aranın ardından yeniden İtalya'ya dönmüş olacak. Mbaye Diagne 2013 yılında Juventus'a transfer olmuş ve 2015'te İtalyan devinden ayrılmıştı. Sampdoria, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini ve Matteo Ricci transferlerini gerçekleştirmişti.Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0'lık skor ile mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Kırmızı-siyahlılarda, sezonun en golcü oyuncuları da 20 gollü Fabio Borini ve 23 gole imza atan Mbaye Diagne olarak dikkat çekti.Karagümrük, böylece ligde 31 yıl sonra iki oyuncusu 20 ve üzeri gol bulan ilk takım oldu. Bu başarıyı en son 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe yakalamıştı. Söz konusu sezonda Aykut Kocaman 25, Tanju Çolak ise 23 kez rakip fileleri havalandırmıştı.