FORMAYI GİYMEK İÇİN CAN ATIYOR

TRANSFERE HALA İNANAMIYORUM

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Senegalli forvet Mbaye Diagne, Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirmek için sabırsızlanıyor…Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında 17 Ocak'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında kırmızı kart gören ve 4 maç ceza alan 27 yaşındaki golcünün cezası Hatayspor mücadelesinde sona eriyor. Diagne, Kasımpaşa formasıyla Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında oynamadıSarı Kırmızılı takımın deplasmanda oynadığı Alanyaspor mücadelesinde de forma giyemeyen Senegalli oyuncu, Hatayspor maçında da takımdaki yerini alamayacak.Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde hafta sonu Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor derbisinde forma giyebilecek. 27 yaşındaki golcünün Galatasaray taraftarının önüne Sarı-Kırmızılı forma ile çıkmak için can attığı ve pazar gününü dört gözle beklediği öğrenildi.İtalyan kondisyoner, Bartali ile özel çalışmalar gerçekleştiren Senegalli oyuncunun oldukça hırslı olduğu belirtildi.Diagne'nin yakın çevresine, "G.Saray'a transfer olduğuma hala inanamıyorum. Sarı-Kırmızılı formayla maça çıkmadan da sanırım inanamayacağım. O yüzden Trabzonspor maçını iple çekiyorum. Hocamın görev vermesini bekliyorum. Görev verdiği takdirde elimden geleni yapıp, atacağım gol ve golleri taraftarımıza hediye edeceğim" dediği ifade edildi.