Mbaye Diagne'nin yeni işi belli oldu

Galatasaray'daki sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne, ticarete atıldı...

, Fotoğraf; AA
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Mbaye Diagne'nin yeni işi belli oldu
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16 Şubat 2022 11:15
Galatasaray'daki sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne'den sürpriz bir karar geldi.

Ülkesi Senegal'e giderek bir ayakkabı mağazası açan tecrübeli futbolcu, dükkanına eski takım arkadaşı, merhum futbolcu Ahmet Çalık'la bir fotoğrafını da koyarak onu yâd etmiş oldu.

Diagne, hazırlıkları tamamlanan mağaza için 18 Şubat'ta resmi bir açılış töreni yapılacağını duyurdu.

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