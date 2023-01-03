Mbaye Diagne'nin aracını kaçırdılar! Fırına sığındı...

Galatasaray sonrası bu sezon Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te dikkat çeken performansa imza atan Mbaye Diagne yine gündem oldu. İşte detaylar...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mbaye Diagne'nin aracını kaçırdılar! Fırına sığındı...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2023 10:45
Galatasaray ayrılığı sonrası Fatih Karagümrük forması giymeye başlayan Mbaye Diagne gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon 8 gol atan futbolcu bir kez daha saha dışı olaya konu oldu. Senegalli futbolcu, özel şoförünün ihanetine uğradı.

BEKLETİLMESİNE KIZDI

iddiaya göre Diagne bir mekandayken, kendisini saatlerce bekletmesine kızan şoförü, içindeki özel eşyalarla birlikte aracı alıp sırra kadem bastı.



FIRINA SIĞINDI, YARDIM İSTEDİ

Mekan çıkışı aracını bulamayan ve şoförüne de ulaşamayan Mbaye Diagne, yakındaki bir fırının Sahibinden yardım istedi. Saatlerce fırında oturarak şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun imdadına bekçiler ve polisler koştu.

ÜMRANİYE'DE BULDULAR

Şoförün Ümraniye'deki bir eve gittiği tespit edildi. Polisle beraber eve giden futbolcu, şoföründen şikâyetçi oldu. 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ