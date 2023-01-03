Mbaye Diagne'nin aracını kaçırdılar! Fırına sığındı...

Galatasaray ayrılığı sonrası Fatih Karagümrük forması giymeye başlayan Mbaye Diagne gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon 8 gol atan futbolcu bir kez daha saha dışı olaya konu oldu. Senegalli futbolcu, özel şoförünün ihanetine uğradı.
BEKLETİLMESİNE KIZDI
iddiaya göre Diagne bir mekandayken, kendisini saatlerce bekletmesine kızan şoförü, içindeki özel eşyalarla birlikte aracı alıp sırra kadem bastı.
FIRINA SIĞINDI, YARDIM İSTEDİ
Mekan çıkışı aracını bulamayan ve şoförüne de ulaşamayan Mbaye Diagne, yakındaki bir fırının Sahibinden yardım istedi. Saatlerce fırında oturarak şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun imdadına bekçiler ve polisler koştu.
ÜMRANİYE'DE BULDULAR
Şoförün Ümraniye'deki bir eve gittiği tespit edildi. Polisle beraber eve giden futbolcu, şoföründen şikâyetçi oldu.
BEKLETİLMESİNE KIZDI
iddiaya göre Diagne bir mekandayken, kendisini saatlerce bekletmesine kızan şoförü, içindeki özel eşyalarla birlikte aracı alıp sırra kadem bastı.
FIRINA SIĞINDI, YARDIM İSTEDİ
Mekan çıkışı aracını bulamayan ve şoförüne de ulaşamayan Mbaye Diagne, yakındaki bir fırının Sahibinden yardım istedi. Saatlerce fırında oturarak şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun imdadına bekçiler ve polisler koştu.
ÜMRANİYE'DE BULDULAR
Şoförün Ümraniye'deki bir eve gittiği tespit edildi. Polisle beraber eve giden futbolcu, şoföründen şikâyetçi oldu.
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