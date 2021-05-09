Mbaye Diagne küme düştü!

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Arsenal, Mbaye Diagne'nin formasını giydiği West Bromwich Albion'u konuk etti.



Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Arsenal'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Smith Rowe, 35. dakikada Pepe ve 90. dakikada Willian attı. WBA'nın tek sayısını ise 67. dakikada Pereira kaydetti.



Bu sonucun ardından 26 puanda kalan WBA, Premier Lig'e veda etti. Üst üste 2. galibiyetini alan Arsenal ise 52 puanla 9. sırada yer aldı.



Arsenal, gelecek hafta Chelsea deplasmanına konuk olacak. WBA ise Liverpool'u ağırlayacak.



