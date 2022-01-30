Mbaye Diagne kontenjana takıldı

Galatasaray, nisan ayı içerisinde sahalara dönebilecek olan Mbaye Diagne ile anlaşmalı bir fesih gerçekleştirecek.

Haber; Milliyet
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Mbaye Diagne kontenjana takıldı
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30 Ocak 2022 09:48
Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor. Sarı-kırmızılılar, ancak nisan ayı içerisinde sahalara dönebilecek olan 30 yaşındaki forvetle anlaşmalı bir fesih gerçekleştirecek.

ÖZEL SÖZLEŞME

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Kulüplerin, Süper Lig statüsü gereği 14 yabancıdan fazla yabancı futbolcuyu vize ettirememesi nedeniyle çaresiz kalan sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne ile özel bir sözleşme yapacak. Yeni anlaşma, 2023'e kadar olan sözleşmesinin tazelenmesi şeklinde olacak.

KONTENJANDA YER AÇILACAK

Mbaye Diagne'nin kontratının bu şekilde feshedilmesiyle beraber yabancı kontenjanında yer açılacak. 30 yaşındaki santrafor bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı. Mbaye Diagne bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki santrafor aynı zamanda 2 asist üretti.

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