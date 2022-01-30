Mbaye Diagne kontenjana takıldı

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor. Sarı-kırmızılılar, ancak nisan ayı içerisinde sahalara dönebilecek olan 30 yaşındaki forvetle anlaşmalı bir fesih gerçekleştirecek.



ÖZEL SÖZLEŞME



Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Kulüplerin, Süper Lig statüsü gereği 14 yabancıdan fazla yabancı futbolcuyu vize ettirememesi nedeniyle çaresiz kalan sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne ile özel bir sözleşme yapacak. Yeni anlaşma, 2023'e kadar olan sözleşmesinin tazelenmesi şeklinde olacak.



KONTENJANDA YER AÇILACAK



Mbaye Diagne'nin kontratının bu şekilde feshedilmesiyle beraber yabancı kontenjanında yer açılacak. 30 yaşındaki santrafor bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı. Mbaye Diagne bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki santrafor aynı zamanda 2 asist üretti.





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