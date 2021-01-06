Mbaye Diagne, kolayları kaçırdı

Mbaye Diagne, arka direkte boş kaleye atamadığı topla taraftarları sosyal medyada isyan ettirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mbaye Diagne, kolayları kaçırdı
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06 Ocak 2021 09:39
Mbaye Diagne, maçın golsüz berabere devam ettiği sırada arka direkte boş kaleye atamadığı topla taraftarları sosyal medyada isyan ettirdi.

Ancak Senegalli forvet ilk yarının uzatma dakikalarında akıllı bir ön direk koşusu ile Oğulcan'ın güzel ortasını gole çevirip, skoru eşitlerken ikinci yarı bir de penaltıdan ağları sarstı.

Diagne ayrıca, ilk kez üst üste üç deplasman maçında gol attı.

"HALA G.SARAY'IN OYUNCUSUYUM!"

Mbaye Diagne, maçın ardından hakkındaki transfer söylentilerine cevap verdi. Senegalli forvet, "Hâlâ G.Saray'ın oyuncusuyum ve G.Saray için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

OMAR'A HEDİYE ETTİ

İlk yarının uzatmalarında ağları sarstıktan sonra kulübeye koşan Diagne, golünü havai fişekle gözünden yaralanan Omar'a adadı ve formasını kameralara gösterdi. 



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