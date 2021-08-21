Mbaye Diagne, instagram'dan çağrıda bulundu

Galatasaraylı Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından aşıyla ilgili çağrıda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Mbaye Diagne, instagram'dan çağrıda bulundu
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21 Ağustos 2021 17:16
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Mbaye Diagne, sosyal medyadan takipçilerine seslendi.

Sarı-kırmızılı takımın golcüsü, koronavirüs aşısı olduktan sonra paylaşımda bulundu.

Mbaye Diagne paylaşımında "Arkadaşlar, geleceğimizin daha güzel olması için hepinize aşı olmayı öneriyorum." ifadelerini kullandı.




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