Mbaye Diagne, instagram'dan çağrıda bulundu

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Mbaye Diagne, sosyal medyadan takipçilerine seslendi.
Sarı-kırmızılı takımın golcüsü, koronavirüs aşısı olduktan sonra paylaşımda bulundu.
Mbaye Diagne paylaşımında "Arkadaşlar, geleceğimizin daha güzel olması için hepinize aşı olmayı öneriyorum." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı takımın golcüsü, koronavirüs aşısı olduktan sonra paylaşımda bulundu.
Mbaye Diagne paylaşımında "Arkadaşlar, geleceğimizin daha güzel olması için hepinize aşı olmayı öneriyorum." ifadelerini kullandı.