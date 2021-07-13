Mbaye Diagne için tutanak ve ceza!

West Bromwich ile kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip sezon açılışına katılmayan Mbaye Diagne için noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu. Diagne'ye 1 Temmuz-11 Temmuz arasındaki günler için para cezası verilecek.

Haber; Sabah
Abone Ol
Mbaye Diagne için tutanak ve ceza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2021 09:37
14 Haziran'da açan G.Saray'da Copa America dönüşü bir hafta izin alan Muslera bu hafta takıma katılacak. Aslan'ın sorunlu golcüsü Diagne ise Florya'ya dün adım attı. Kulüp tarafından geçen ay sezon hazırlıklarına davet edilen tecrübeli futbolcu, West Bromwich'le kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip olumsuz yanıt vermişti.

Ancak G.Saray cephesi Senegalli forvetin disiplinsiz davranışlarını karşılıksız bırakmadı ve noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu.

1 Temmuz-11 Temmuz arasında hakkında tespit yapılan ve para cezası verilecek olan Diagne, Olympiakos maçının kadrosuna da alınmadı. İstanbul'a dün gelen Mbaye Diagne, sosyal medyada Florya'dan Galatasaray marşı eşliğinde görüntüler paylaştı. 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.