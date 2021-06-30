Mbaye Diagne için talip aranıyor

Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almayan Diagne için gelecek teklifler beklenmeye başlandı

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Mbaye Diagne için talip aranıyor
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30 Haziran 2021 12:45
Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almayan Diagne için gelecek teklifler bekleniyor. Geçen sezonun ikinci yarısını West Bromwich Albion'da kiralık olarak geçiren Senegalli golcü için sarı kırmızılı kulübe gelen resmi bir teklif olmadı.

Galatasaray'ın 5-6 milyon Euro düzeyinde bonservis bedeli beklediği oyuncu henüz takıma da katılmadı. 29 yaşındaki oyuncu için beklenen düzeyde bir teklif gelmemesi durumunda yeniden kiralanması gündeme gelebilir.


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