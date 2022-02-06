Mbaye Diagne için Gervinho modeli

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin geçici feshi için anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılılar, Senegalli golcüye Gervinho formülü uygulayacak.

Haber; Sabah
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Mbaye Diagne için Gervinho modeli
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06 Şubat 2022 11:22
Avrupa Ligi için üç değişiklik hakkı bulunan sarı kırmızılılarda Pena, Gomis ve Pulgar'ın eklendiği UEFA listesinden Assunçao, Yedlin ve Diagne çıkartıldı. Kontenjanı dolu olduğu için Gedson transferini bitiremeyen ve Omar Elabdellaoui'yi kadroya yazamayan Galatasaray'da Mbaye Diagne ile bir haftadır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; En az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar kiralayacak kulüp bulunamayınca geçici fesih anlaşması sağlandı. Trabzonspor'un Gervinho ile sözleşmesini geçici olarak feshetmesini dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, aynı formülü Diagne için uyguladı.

Diagne yerine Omar'a lisans çıkartılacak. Santos'ta forma giyen Brezilyalı stoper Robson Reis ise sezon sonu için düşünülüyor.



 
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