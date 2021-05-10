Mbaye Diagne için 4 kulüp birden kapıda

Galatasaray'ın West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne'yi İngiltere'de 4 kulüp birden istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mbaye Diagne için 4 kulüp birden kapıda
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10 Mayıs 2021 18:42
Galatasaray'dan kiralık olarak West Bromwich forması giyen Mbaye Diagne, İngiltere'deki kısa periyot içinde göze girmeyi başardı.

Sky Sports'un haberine göre daha önce peşinde Crystal Palace ve Brighton'ın olduğu belirtilen Senegalli golcü için Watford da harekete geçti.

Premier Lig'e 1 yıl aranın ardından geri dönen Watford'un, Diagne'yi transfer listesine aldığı ve yaz aylarında hamle yapacağı kaydedildi.

WEST BROMWICH BONSERVİSİ İSTİYOR

West Bromwich Menajeri Sam Allardyce da, gelecek sezon Championship'te oynamaya sıcak bakması durumunda Diagne'yi kadroya katmayı düşündüklerini belirtmişti.

29 yaşındaki Diagne, Premier Lig'de 15 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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