Mbaye Diagne: "Her şey yoluna girecek"

Galatasaray'ın santrfor oyuncusu Mbaye Diagne, Kayserispor maçı sonrası paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mbaye Diagne: 'Her şey yoluna girecek'
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22 Eylül 2021 23:24
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Kayserispor maçı sonrasında bir paylaşımda bulundu.

Golcü futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyuncuları desteklemeye devam ediyoruz lütfen. Yolda hayal kırıklığına uğramış olsak da size ihtiyacımız var. Bu yolda kazanacağımız daha çok maç var. İnşallah bir sonraki maçta her şey yoluna girecek." ifadelerini kullandı.


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