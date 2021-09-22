Mbaye Diagne: 'Her şey yoluna girecek'

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Kayserispor maçı sonrasında bir paylaşımda bulundu.



Golcü futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyuncuları desteklemeye devam ediyoruz lütfen. Yolda hayal kırıklığına uğramış olsak da size ihtiyacımız var. Bu yolda kazanacağımız daha çok maç var. İnşallah bir sonraki maçta her şey yoluna girecek." ifadelerini kullandı.



