Mbaye Diagne: "Hatayspor'a golüm var"

Galatasaray'a golleriyle katkı yapmaya başlayan Mbaye Diagne, Hatayspor maçını da boş geçmeyeceğini söyledi.

Haber; Posta, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mbaye Diagne: 'Hatayspor'a golüm var'
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05 Aralık 2020 13:10
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlığında şans bulan, sezonun ilk 7 haftasında suskun kalan Mbaye Diagne, son iki karşılaşmada 4 gol atmayı başardı.

29 yaşındaki Senegalli forvet, Hatayspor maçında da takımının en büyük gol silahı olacak.

Diagne, Hatayspor maçı öncesi "Şanssızlığımı kırdım, Hatayspor maçında da gollerim devam edecek" diye konuştu.



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