Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlığında şans bulan, sezonun ilk 7 haftasında suskun kalan Mbaye Diagne, son iki karşılaşmada 4 gol atmayı başardı.



29 yaşındaki Senegalli forvet, Hatayspor maçında da takımının en büyük gol silahı olacak.



Diagne, Hatayspor maçı öncesi "Şanssızlığımı kırdım, Hatayspor maçında da gollerim devam edecek" diye konuştu.



