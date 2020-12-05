Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlığında şans bulan, sezonun ilk 7 haftasında suskun kalan Mbaye Diagne, son iki karşılaşmada 4 gol atmayı başardı.
29 yaşındaki Senegalli forvet, Hatayspor maçında da takımının en büyük gol silahı olacak.
Diagne, Hatayspor maçı öncesi "Şanssızlığımı kırdım, Hatayspor maçında da gollerim devam edecek" diye konuştu.
29 yaşındaki Senegalli forvet, Hatayspor maçında da takımının en büyük gol silahı olacak.
Diagne, Hatayspor maçı öncesi "Şanssızlığımı kırdım, Hatayspor maçında da gollerim devam edecek" diye konuştu.