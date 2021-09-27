Mbaye Diagne, Göztepe galibiyetinde önemli rol oynadı!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmada Mbaye Diagne, sonradan girdiği oyunda performansıyla takımını ayakta tuttu.



İkinci yarının başında oyuna giren Mbaye Diagne'nin ön alandaki etkinliği, Galatasaray'ın galibiyetinde önemli derecede etki etti.



45 dakika sahada kalan Senegalli golcü, 26 kez topla buluştu ve 14 pas denemesinin 8'inde başarılı oldu ve 1'de şut pası attı.



Diagne, girdiği 4 ikili mücadelenin hepsinden başarıyla ayrılırken, 7 kafa topunun da 4'ünde kazanan taraf oldu. 1 kez top çalan Diagne, 2 kez de topu uzaklaştırarak savunmasına yardımcı oldu.



Spor yazarı Levent Tüzemen de maç sonunda Diagne'nin performansına dikkat çekerek, "Terim Diagne'yi kafasından silmemeli ve gerektiğinde Halil ile birlikte kullanmalı. Diagne'nin pas duvar olması arkadaşlarının hücuma çoğalmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.



DIAGNE'NİN PERFORMANSI



45 dakika

26 topla buluşma

8 isabetli pas (%57 başarı)

4 ikili mücadele kazanma

4 hava topu kazanma

2 uzaklaştırma

1 şut pası

1 top çalma

1 çalım



