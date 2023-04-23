Mbaye Diagne gol attı, sevinmedi

3-3 sona eren Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük'ün ilk golünü atan Mbaye Diagne, gol sevinci yapmadı.
Müsabakanın 18. dakikasında eski takımı Galatasaray'ın ağlarını havalandıran Diagne, golden sonra herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı.
Bu arada Diagne, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı.
Müsabakanın 18. dakikasında eski takımı Galatasaray'ın ağlarını havalandıran Diagne, golden sonra herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı.
Bu arada Diagne, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı.
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