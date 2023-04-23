Mbaye Diagne gol attı, sevinmedi

Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün ilk golünü atan Mbaye Diagne, eski takımına attığı gol sonrası sevinç gösterisinde bulunmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Mbaye Diagne gol attı, sevinmedi
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23 Nisan 2023 23:09
3-3 sona eren Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük'ün ilk golünü atan Mbaye Diagne, gol sevinci yapmadı.

Müsabakanın 18. dakikasında eski takımı Galatasaray'ın ağlarını havalandıran Diagne, golden sonra herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı.

Bu arada Diagne, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı.

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