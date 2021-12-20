Mbaye Diagne, geri dönüş zamanını açıkladı

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne, geri dönüş süresiyle ilgili açıklama yaptı.



Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Diagne, "Bu zor zamanda beni düşündüğünüz ve desteklediğiniz için teşekkürler. En kısa zamanda sahaya eskisinden daha güçlü dönmeyi umuyorum." dedi.



Diagne, "İnşallah 1 ay sonra yeniden sahalardayım." dedi.



TEKERLEKLİ SANDALYEYLE STADYUMDAN AYRILDI



Başakşehir karşılaşmasının 65. dakikasında sakatlanan ve stattan tekerlekli sandalye ile ayrılan Diagne en iyi ihtimalle martta sahalara dönecek. Pazar günü tetkikleri yapılan golcü futbolcunun sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilmişti.





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