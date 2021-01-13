Mbaye Diagne: "Gece bir rüya gördüm!"

Mbaye Diagne, gördüğü rüyada 3 kupa kazandıklarını ve Fatih Terim'in sözleri sonrasında ağladığını aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mbaye Diagne: 'Gece bir rüya gördüm!'
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13 Ocak 2021 15:47
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, gördüğü rüyayı instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Diagne paylaşımında, "Dün akşam bir rüya gördüm ve bu rüyada üç kupa kazanıyorduk. Tüm bu kupaları kazandığımız için Fatih hocamız rüyamda bana "teşekkürler Diagne, senin adına çok mutlu oldum" dedi. O an çok mutlu olduğumdan ağlamaya başladım ve bizim için yaptığı her şey için hocamıza teşekkür ettim. İnşallah." ifadelerini kullandı.

İşte Diagne'nin paylaşımı:






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