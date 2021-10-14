Mbaye Diagne formayı istiyor

Galatasaray'da hazır bir görüntü sergileyen Mbaye Diagne, Konyaspor maçında ilk 11'e yakın görünüyor.

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Mbaye Diagne formayı istiyor
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14 Ekim 2021 11:50
Milli arada yapılan 4-3'lük Tuzla ve 3-3'lük İstanbulspor maçlarında öne çıkan isim Mbaye Diagne oldu. Senegalli isim İstanbul'a 2, Tuzla'ya da 1 gol attı ve formda olduğunu hocası Fatih Terim'e gösterdi.

Fatih Hoca, Halil ve Mustafa'nın milli takım yorgunluklarını düşünerek Konya maçına Diagne ile başlayabilir. 

Son Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa Muhammed'di. Mısırlı, attığı iki golle kazanılan üç puanın mimarlarındandı ancak Diagne'nin de son goldeki katkısı çok büyüktü. Muhammed, Mısır Milli Takımı'yla da gollerine devam etti ve formda olduğunu kanıtladı. Fakat milli arada Florya'da takımla birlikte çalışan ve hazırlık maçlarındaki performansıyla zirveye yapan Mbaye Diagne de Konya maçı öncesi hazır olduğunu gösterdi.

GOLCÜLER ÇOK FORMDA

Sezon başından bu yana golcülerinin formsuz olmasından dolayı tercih yapamayan Teknik Direktör Fatih Terim'i bu kez Konya maçı öncesinde telaş aldı. İki golcüsü formda olan Galatasaray'da son haftaların vazgeçilmez ismi Halil Dervioğlu da A Milli Takım'dan döndü... G.Saray'a yakın kaynaklar, tecrübeli teknik adamın, Diagne'nin performansından ve hırsından oldukça memnun olduğunu bu nedenle de Konyaspor maçının 11'inde Senegalli'ye görev vereceğini belirttiler.


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