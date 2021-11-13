Mbaye Diagne: "Fenerbahçe'yi yeneceğiz"

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında 3 gol atan Mbaye Diagne açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Mbaye Diagne: 'Fenerbahçe'yi yeneceğiz'
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13 Kasım 2021 16:04
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları derbi maça galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Mbaye Diagne, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Senegalli oyuncu, 5-2 kazandıkları Bursaspor maçında iyi oynadıklarını belirterek, "Fiziksel olarak kendimizi hazır tutmamız açısından iyi bir fırsat oldu. Bütün takımın da iyi değerlendirdiğini düşünüyorum." dedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacakları derbinin çok önemli olduğunu aktaran Diagne, "Bu maçın kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Evimizde oynadığımız için avantajlıyız. Üç puanı almak için oynayacağız. Taraftarımızın da keyif alacağı bir maç oynayacağız. Çok fazla taraftarın geleceğinden eminim. Onların desteği bize katkı sağlayacak." diye konuştu.

Mbaye Diagne, takımın hücum oyuncuları Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu ile yaşadığı forma rekabetiyle ilgili soru üzerine, "Bu konuda söylenecek çok fazla bir şey yok. Her takımda rekabet var. Biz Galatasaray için buradayız. Galatasaray'a maç kazandırmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

FORM DURUMU VE FENERBAHÇE

GS TV'ye de konuşan Diagne, "Her an oynamaya hazırım. Goller o kadar önemli değil. Önemli olan kazanmaktı, gerekeni yaptık ve takım olarak bunu başardık." dedi.

Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma sorulurken, "Derbiye sıkı şekilde çalışıyoruz, hazır olacağız ve inşallah maçı kazanacağız" ifadelerini kullandı.




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