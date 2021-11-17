Mbaye Diagne, Fenerbahçe derbisi için bir adım önde

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesinde Mbaye Diagne ilk 11'de başlamaya çok yaklaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mbaye Diagne, Fenerbahçe derbisi için bir adım önde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2021 10:54
Son hazırlık maçında Bursa'ya karşı tek devrede hat-trick yapan Mbaye Diagne, Fenerbahçe derbisinde formaya çok yaklaştı.

Senegal kadrosuna davet edilmeyen ve Milli arada Florya'da kalan Mbaye Diagne'nin performansı, Fatih hocanın kafasını karıştırıyor. Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında tek devrede hat trick yapan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisi öncesi kadrodaki rakiplerinin bir adım önünde görünüyor.

Özellikle Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammed gibi isimlerin Milli mesaiden çıkacak olması, daha iyi bir hazırlık dönemi geçiren Diagne'yi formaya yaklaştırmış durumda. Terim, Milli oyuncular döndükten sonra yapılacak toplu idmanda nasıl bir tercih yapacağına karar verecek.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.